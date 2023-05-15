ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад роту росіян, два танки та ЗРК

Він зазначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку виконали 710 вогневих завдань протягом доби. Ці і контрбатарейна боротьба, і робота по планових цілях, що були виявлені раніше.

Втрати противника вбитими та пораненими склали більше роти. Також наші захисники знищили та пошкодили 31 одиницю озброєння та військової техніки ворога.

Зокрема, два танки, два БТР, БМП, БРЕМ, КШМ, 2 дрони "Орлан-10", безпілотник Zala та Supercum, РЕБ "Поле-21" та "Силок-01", зенітний ракетний комплекс "Тор".

Нагадаємо, сьогодні вночі українські бійці знищили чотири російські "Шахеди" та "Орлан-10".

Окрім того, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначав, що просування Сил оборони на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій.

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