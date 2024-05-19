ЗСУ на окремих напрямках провели штурми та покращили положення, - Генштаб

За даними Генштабу, станом на 23:00 п'ятниці, 18 травня, росіяни завдали три ракетні та 38 авіаційних ударів, зокрема із застосуванням 56 КАБів. Окрім цього на лінії фронту ворог застосував 404 дрони-камікадзе. Окупанти здійснили понад три тисячі обстрілів позицій наших військ.

Попри це українські воїни змогли здійснити низку активних штурмових дій.

"Слід відзначити самовідданість та професійність дій наших воїнів, які на окремих напрямках провели активні штурмові дії та покращили тактичне положення, розкриття деталей яких на даний час недоцільне", - повідомили в Генштабі.

Зокрема, Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито шість атак південніше населених пунктів Глибоке та Лук’янці Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів: протягом доби дві керовані авіабомби по Харкову, п’ять КАБів по Веселому та чотири – по району населеного пункту Липці.

Попередньо, загальні втрати ворога протягом доби склали 125 осіб. Також противник втратив 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них три танки, шість гармат та мінометів. Крім того, уражено 15 укриттів противника. Інформація уточнюється.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник здійснив шість безуспішних атак у напрямках населених пунктів Новосадове, Торське та Григорівка.

На Краматорському напрямку противник 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. В напрямках населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Бойові дії тривають у районах населених пунктів Новий та Іванівське Донецької області. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Російський агресор здійснив 23 атаки. Бойові дії тривають. Противник наростив значні зусилля із вогневого впливу та штурмових дій в районі населеного пункту Нетайлове Донецької області. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

Попередні втрати противника на цьому напрямку склали: 235 окупантів вбитими та пораненими, знищено один танк, склад боєприпасів, гармату, автомобіль та два БпЛА. Крім того, пошкоджено три танки, три гаубиці, бойову машину піхоти та автомобіль. Інформація уточнюється.

На Курахівському напрямку кількість боїв зросла до 11. Загарбники намагаються наростити зусилля в районі Парасковіївка Донецької області. Бойові дії тривають у районах Красногорівки та Костянтинівки. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні спроби прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили штурмові дії противника північно-західніше Вербового. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. В ході боїв російські окупанти успіху не мали, втрат наших позицій не допущено.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ відбили ворожий штурм на Часів Яр, там було знищено два десятки російської бронетехніки.

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