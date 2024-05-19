ВСУ по отдельным направлениям провели штурмы и улучшили положение, - Генштаб

По данным Генштаба, по состоянию на 23:00 пятницы, 18 мая, россияне нанесли три ракетных и 38 авиационных ударов, в том числе с применением 56 КАБов. Кроме этого на линии фронта враг применил 404 дрона-камикадзе. Оккупанты совершили более трех тысяч обстрелов позиций наших войск.

Несмотря на это, украинские воины смогли осуществить ряд активных штурмовых действий.

"Следует отметить самоотверженность и профессионализм действий наших воинов, которые в отдельных направлениях провели активные штурмовые действия и улучшили тактическое положение, раскрытие деталей которых в настоящее время нецелесообразно", - сообщили в Генштабе.

В частности, Силы обороны пытаются вытеснить противника по направлению к населенному пункту Глубокое и в районе Волчанска.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Нашими воинами отражено шесть атак южнее населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении населенного пункта Зеленое, не оставляет попыток захватить Волчанск. Российские оккупанты применяют авиацию для авиаударов: в течение суток две управляемые авиабомбы по Харькову, пять КАБов по Веселому и четыре - по району населенного пункта Липцы.

Предварительно, общие потери врага в течение суток составили 125 человек. Также противник потерял 31 единицу вооружения и военной техники, из них три танка, шесть пушек и минометов. Кроме того, поражено 15 укрытий противника. Информация уточняется.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки возросло до 11. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое.

На Лиманском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Противник совершил шесть безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Новосадово, Торское и Григорьевка.

На Краматорском направлении противник 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. В направлениях населенных пунктов Калиновка, Клищеевка, Андреевка и Курдюмовка успеха не имел, понес потери и отошел. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Новый и Ивановское Донецкой области. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении ситуация остается сложной. Российский агрессор совершил 23 атаки. Боевые действия продолжаются. Противник нарастил значительные усилия по огневому воздействию и штурмовым действиям в районе населенного пункта Нетайлово Донецкой области. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

Предварительные потери противника на этом направлении составили: 235 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожен один танк, склад боеприпасов, пушка, автомобиль и два БпЛА. Кроме того, повреждены три танка, три гаубицы, боевая машина пехоты и автомобиль. Информация уточняется.

На Кураховском направлении количество боев возросло до 11. Захватчики пытаются нарастить усилия в районе Парасковиевка Донецкой области. Боевые действия продолжаются в районах Красногоровки и Константиновки. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении противник совершил три безуспешные попытки прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили штурмовые действия противника северо-западнее Вербового. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили четыре атаки противника в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. В ходе боев российские оккупанты успеха не имели, потерь наших позиций не допущено.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ отразили вражеский штурм на Временный Яр, там было уничтожено два десятка российской бронетехники.

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