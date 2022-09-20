ЗСУ можуть звільнити правий берег Херсонської області найближчими тижнями, - генерал США

"Це буде зроблено найближчими тижнями, на мою думку. Я не знаю плану українського Генштабу і не маю знати. Український Генштаб зробив майстерну роботу із забезпечення операційної безпеки", - сказав генерал.

Ходжес заявив, що він вражений наполегливим, методичним підходом ЗСУ до виснаження російських військ у Херсонській області.

"Нема потреби вплутуватися у великий бій, якщо росіян там можна ізолювати та знищити, або захопити в полон", - додав Ходжес.