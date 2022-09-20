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ЗСУ можуть звільнити правий берег Херсонської області найближчими тижнями, - генерал США

Фото: Колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові зможуть звільнити правий берег Херсонської області вже найближчими тижнями.

Про це колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес розповів у бліц-інтерв'ю РБК-Україна.

"Це буде зроблено найближчими тижнями, на мою думку. Я не знаю плану українського Генштабу і не маю знати. Український Генштаб зробив майстерну роботу із забезпечення операційної безпеки", - сказав генерал.

Ходжес заявив, що він вражений наполегливим, методичним підходом ЗСУ до виснаження російських військ у Херсонській області.

"Нема потреби вплутуватися у великий бій, якщо росіян там можна ізолювати та знищити, або захопити в полон", - додав Ходжес.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській області.

Також, жителів звільненої частини Херсонської області закликають евакуюватись на зиму.

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Бен ХоджесВійна в Україні