ЗСУ можуть звільнити Херсон та частину Донбасу до грудня, - NYT

На думку офіційних осіб США, бойові дії, ймовірно, продовжаться ще кілька місяців.

Серед факторів, які можуть вплинути на перебіг війни, називають складніші умови у грудні, ступінь готовності президента РФ Володимира Путіна до ескалації, єдність Європи на тлі різкого зростання цін на енергоносії, а також потенційну зміну політичної ситуації у США після проміжних виборів у листопаді.

Американські чиновники на умовах анонімності кажуть, що Україна найближчими тижнями має продовжувати використовувати свою перевагу.

Вони вважають, що український наступ може незабаром змусити російські сили у Херсоні відступити за Дніпро. Як пише NYT, військове командування РФ вже рекомендувало відступити, але президент Росії Володимир Путін поки що не дав згоди.

Також наголошується, що ЗСУ готові просуватися в Луганській області, де, можливо, вдасться оточити та прорвати російські оборонні рубежі та взяти під контроль важливу трасу, якою РФ здійснює постачання своїх збройних сил.

Російська армія стикається з тими ж проблемами логістики, що й на початку війни, констатується у публікації. Зв'язок між підрозділами залишається ускладненим, що змушує їх висувати старших офіцерів ближче до лінії фронту і перешкоджає скоординованому пересуванню. А мобілізовані, яких зараз кидають на поле бою, недостатньо навчені та погано екіпіровані.

Втім, на думку американських чиновників та військових аналітиків, навіть втративши темпи, РФ ще не програла війну. Її армія все ще може проводити широкомасштабні артилерійські операції та поповнювати сили шляхом примусової мобілізації.

Нагадаємо, що експерт розповів РБК-Україна, що окупантам, ймовірно, доведеться здійснити "жест доброї волі" в Херсонській області і підрозділам, що залишилися, відійти на лівий берег Дніпра.

Також раніше ми писали, що окупанти збільшили кількість блокпостів на Херсонщині після оголошення масової "евакуації".

Також радник голови ОП Олексій Арестович назвав дві можливі причини евакуації окупантів із Херсона. За його словами, окупанти можуть евакуюватися з Херсона, щоб зберегти піхоту для боїв на Донеччині, або вивести ключовий персонал з-під ударів напередодні вирішальних битв.

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