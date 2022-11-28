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ЗСУ за добу знищили командний пункт і 3 склади окупантів

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Понеділок 28 листопада 2022 03:49
ЗСУ за добу знищили командний пункт і 3 склади окупантів Фото: ЗСУ знищили командний пункт і 3 склади окупантів (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. Наші воїни 27 листопада завдали потужних ударів по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж доби Росія втратила:

  • склад із БК - у Херсонському районі;
  • склад з БК - в Скадовському районі Херсонської області;
  • склад із БК - у Василівському районі Запорізької області.

"А в Скадовську районі ще й підтвердилося знищення ворожого командного пункту", - додав Братчук.

Нагадаємо, українські військові завдали удару по ворожому обʼєкту під Сватовим Луганської області, де перебували десятки окупантів.

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