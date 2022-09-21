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Генерал Ходжес заявив, куди США поцілять у разі ядерного удару РФ по Україні

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Середа 21 вересня 2022 21:15
Генерал Ходжес заявив, куди США поцілять у разі ядерного удару РФ по Україні Фото: Колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес вважає, що у разі ядерної атаки РФ по Україні, Сполучені Штати можуть завдати удару по військових базам в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Mail.

"Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад, для знищення Чорноморського флоту РФ або російських баз в окупованому Криму", - заявив генерал.

Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес розглядає загрозу ядерного удару по Україні достатньо малоймовірною. Проте, за його словами, на будь-яке застосування зброї масової поразки буде швидка і жорстка відповідь з боку президента США Джо Байдена.

"Тому я вважаю, що Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США", - додав Ходжес.

Нагадаємо, що сьогодні президент РФ Володимир Путін пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Пізніше, президент України Володимир Зеленський відповів на ядерні погрози Путіна. Він вважає малоймовірним такий сценарій.

Раніше, США обговорюють із партнерами відповідь на можливий ядерний удар з боку РФ.

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Сполучені Штати Америки Бен Ходжес Війна в Україні
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