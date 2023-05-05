ЗСУ могли вперше збити російську гіперзвукову ракету "Кинжал", - Defense Express

Журналісти припускають, що таку балістичну ціль, ймовірно, збили з ППО Patriot. Видання отримало фотографії уламків, а саме - носового обтічника зі слідами ураження, ракети Х-47 "Кинжал", якою росіяни намагались уразити Київ 4 травня.

Судячи з фото, уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах Києва. На одному з фото - носовий обтічник, який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 "Кинжал" зі складною формою різких переходів діаметра.

При цьому альтернатива у вигляді Х-22 має іншу носову частину, з овальними переходами. Обтічник збитої ракети відрізняється й від балістичної ракети ОТРК "Іскандер", який "товстіший".

На уламку видно, що він отримав ураження з пробиттям, який дозволяє оцінити товщину матеріалу, необхідного для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості. Це також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі.

Defense Express також повідомляє, що хоча "Кинжал" розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно. Вже на термінальній ділянці, тобто під час атаки, він заходить на ціль за балістичною траєкторією та має хоча й високу, але далеко не гіперзвукову швидкість.