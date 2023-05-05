ЗСУ могли вперше збити російську гіперзвукову ракету "Кинжал", - Defense Express

Збройні Сили України могли вперше збити російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинжал" вночі 4 травня у небі над Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Журналісти припускають, що таку балістичну ціль, ймовірно, збили з ППО Patriot. Видання отримало фотографії уламків, а саме - носового обтічника зі слідами ураження, ракети Х-47 "Кинжал", якою росіяни намагались уразити Київ 4 травня.
При цьому альтернатива у вигляді Х-22 має іншу носову частину, з овальними переходами. Обтічник збитої ракети відрізняється й від балістичної ракети ОТРК "Іскандер", який "товстіший".
Defense Express також повідомляє, що хоча "Кинжал" розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно. Вже на термінальній ділянці, тобто під час атаки, він заходить на ціль за балістичною траєкторією та має хоча й високу, але далеко не гіперзвукову швидкість.
Нагадаємо, вночі 4 травня росіяни здійснили чергову атаку по Києву. Тоді у КМВА повідомили, що росіяни застосували "Шахеди" та ракети, ймовірно, балістичного типу. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.
У поліції також показали уламки повітряних цілей, які знайшли в Києві після атаки.
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