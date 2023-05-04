Поліцейські показали уламки повітряних цілей, які знайшли в Києві після атаки (фото)

У Києві правоохоронці зафіксували наслідки нічної атаки росіян. Вони показали фото уламків повітряних цілей, які збили наші бійці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.

"Сьогодні ворог здійснив чергову невдалу спробу підступно обстріляти столицю. Вночі та зранку патрульні отримували чисельні повідомлення про падіння уламків. Прибувши, інспектори, забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що опубліковані світлини - це наочний приклад того, чому всім вкрай ризиковано нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Фото: поліцейські показали уламки повітряних цілей, які знайшли в Києві після атаки (t.me/kyivpatrol)

Нічна атака Росії

Нагадаємо, що в ніч на 4 травня Росія випустила по Україні 24 дрони-камікадзе "Шахед". З них силам ППО вдалося збити 18.

Зазначимо, що в Києві та області під час повітряної тривоги пролунали вибухи, спрацювала ППО. За попередніми даними КМВА, у районі столиці були збиті всі цілі - дрони та, ймовірно, ракети балістичного типу. Однак щодо балістики у Повітряних силах ЗСУ наразі не підтверджують інформації, а закликають дочекатися висновків експертиз.

Додамо, що близько 10 уламків збитих ворожих цілей впали в Шевченківському, Печерському та Подільському районах столиці.

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