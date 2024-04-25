ЗСУ могли вдарити ракетами ATACMS по російській ППО під Бердянськом, - ISW

За словами американського високопосадовця, українські сили завдали ударів ракетами ATACMS по російській військовій базі в окупованому Криму та невизначеній цілі на схід від Бердянська.

ISW пише, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 23 квітня, видно, як українські війська завдають ударів по кількох радарах російської системи ППО С-300 на південний схід від окупованої Волновахи (на північний схід від Бердянська).

Українські військові поки не підтвердили цей удар.

Таємне постачання ATACMS Україні