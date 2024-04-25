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ВСУ могли ударить ракетами ATACMS по российской ПВО под Бердянском, - ISW

Фото: Ракета ATACMS (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Институт изучения войны (ISW) назвал второй объект, против которого ВСУ могли использовать ракеты ATACMS, тайно переданные Украине Соединенными Штатами в марте. Речь идет о российской системе ПВО С-300 под временно оккупированным Бердянском Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По словам американского высокопоставленного чиновника, украинские силы нанесли удары ракетами ATACMS по российской военной базе в оккупированном Крыму и неопределенной цели к востоку от Бердянска.

ISW пишет, что на геолокационных кадрах, опубликованных 23 апреля, видно, как украинские войска наносят удары по нескольким радарам российской системы ПВО С-300 юго-восточнее оккупированной Волновахи (к северо-востоку от Бердянска).

Украинские военные пока не подтвердили этот удар.

Тайные поставки ATACMS Украине

В Пентагоне заявили, что ATACMS тайно были поставлены в Украину в начале марта в соответствии с указанием президента США Джо Байдена.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и дальше продолжат поставлять Украине ATACMS.

По информации The New York Times, дополнительные ракеты большей дальности включены в недавно одобренный пакет помощи Украине в размере 60,8 миллиарда долларов.

Удар по аэродрому в Джанкое

Вероятно, первый удар ракетами ATACMS был нанесен в ночь на 17 апреля по военному аэродрому во временно оккупированном Джанкое.

По данным ГУР МО, в результате удара был уничтожен или критически поврежден ряд средств противовоздушной обороны россиян. Также поражен пункт управления ПВО.

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ATACMSВойна в Украине