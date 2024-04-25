ВСУ могли ударить ракетами ATACMS по российской ПВО под Бердянском, - ISW

По словам американского высокопоставленного чиновника, украинские силы нанесли удары ракетами ATACMS по российской военной базе в оккупированном Крыму и неопределенной цели к востоку от Бердянска.

ISW пишет, что на геолокационных кадрах, опубликованных 23 апреля, видно, как украинские войска наносят удары по нескольким радарам российской системы ПВО С-300 юго-восточнее оккупированной Волновахи (к северо-востоку от Бердянска).

Украинские военные пока не подтвердили этот удар.

Тайные поставки ATACMS Украине