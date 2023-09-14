ЗСУ могли атакувати Севастополь модифікованими ракетами "Нептун", - ЗМІ

Згідно з провідною версією, українські воїни атакували Чорноморський флот терористів в тимчасово окупованому Севастополі ракетами Storm Shadow. Водночас це могли бути й модифіковані ракети "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Як стверджує портал The Drive, Україна могла використати для атаки на Севастополь модифіковані ракети "Нептун", які були адаптовані для ударів по наземних цілях. Водночас якщо згадати подяку пілотам від командування Повітряних сил, можливо снаряди були ще й виконані у повітряній версії.

"У всякому випадку зробити таке припущення було б цілком логічно, якщо зважити на той масив даних по модифікованому "Нептуну", який виклав у відкритий доступ той же The Drive. Ну і сама логіка диктує, що якщо таких ракет в України уже могло бути "пару десятків", то вони теж могли бути використані для ударів по ворогу", - пише видання.

Згідно з відкритими джерелами можна припустити, що кількість переданих Україні Storm Shadow та SCALP-EG від Британії й Франції можна оцінити на рівні "кілька десятків" з поправкою на те, що військові використовують їх для методичної "обробки" логістики терористів.

Водночас автори The Drive роблять спірне припущення про те, що знищенний корабель "Мінськ" й субмарина "Ростов-на-Дону" потрапили під удар нібито через відсутність "камуфляжного" окрасу, який сьогодні поширений серед кораблів ЧФ Росії.

Головна задача вищезгаданого "камуфляжу" полягає в "розмиванні" теплової сигнатури на яку нібито мають наводитись ракети Storm Shadow або ж модифікований "Нептун".

"Тут від Defense Express наголосимо, що пофарбування металу на кораблях насправді ніяк не впливає на рівень теплової сигнатури, яку мають видавати ці цілі. Окрім того, не є доведеним, що системи наведення модифікованих ракет "Нептун" або ж авіаційних КР Storm Shadow орієнтуються саме на інфрачервону сигнатуру цілі", - зауважили в видані.

Нічна атака на Севастополь

Вчора, 13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міністерство оборони терористичної Росії заявило про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

Пізніше стало відомо про ураження великого російського десантного корабля й підводного човна "Ростов-на-Дрну".

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.