До ЗСУ мобілізувалась підозрювана заступниця прокурора: що кажуть в Сухопутних військах

Мобілізація заступниці прокурора

Як пише "Центр протидії корупції", заступниця прокурора Запорізької області Наталія Максименко мобілізувалась до ЗСУ попри те, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрюють її у вимаганні "хабаря" у розмірі 40 тисяч доларів.

"Бо виглядає так, що йдеться про чергову підозрювану, яка хоче уникнути покарання за допомогою мобілізації. Адже поки фігуранти корупційних справ перебувають на службі, строки давності у їхніх справах потрохи спливають", - пише "Центр протидії корупції".

Що кажуть у ЗСУ

Як пояснюють Сухопутні війська, тилові посади не є "прихистком" для осіб, які намагаються уникнути відповідальності. Через низку подібних інцидентів було посилено контроль за процесом призову та призначення на такі посади. Зокрема наказ командира військової частини щодо призову Максименко - було скасовано.

"Це підтверджує, що будь-які спроби використати тилові посади як лазівку для ухилення від відповідальності будуть рішуче припинені", - відзначають Сухопутні війська ЗСУ.