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ЗСУ у місті, росіян вдалося "приглушити". Військовий розповів про ситуацію у Бахмуті

Фото: у Бахмуті Донецької області тривають бої 1 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українським військовим вдалось "приглушити" російських окупантів у Бахмуті Донецької області. Наразі на околицях тривають бої, українські Сили оборони наразі знаходяться в місті, "відходити ніхто не збирається".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"1 березня. Місто Бахмут. Хочу сказати, що трошки "приглушили" ворога. Трохи спокійніше, але на околицях йдуть стрілецькі бої, поодинокі вибухи, міни літають. Але ми стоїмо у самому Бахмуті. Ніхто нікуди не збирається поки відходити. Ми стоїмо. Бахмут - це Україна", - розповів військовий 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

Нагадаємо, що українські військові у боях під Бахмутом ліквідували більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".

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Російська ФедераціяДонбасДонецька областьБахмут