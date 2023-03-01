RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ в городе, россиян удалось "приглушить". Военный рассказал о ситуации в Бахмуте

Фото: в Бахмуте Донецкой области продолжаются бои 1 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинским военным удалось "приглушить" российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. Сейчас на окраинах продолжаются бои, украинские Силы обороны находятся в городе, "отходить никто не собирается".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"1 марта. Город Бахмут. Хочу сказать, что немного "приглушили" врага. Чуть спокойнее, но в окрестностях идут стрелковые бои, единичные взрывы, мины летают. Но мы стоим в самом Бахмуте. Никто никуда не собирается пока отходить. Мы стоим. Бахмут - это Украина", - рассказал военный 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Напомним, что украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассДонецкая областьБахмут