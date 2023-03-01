ВСУ в городе, россиян удалось "приглушить". Военный рассказал о ситуации в Бахмуте

Украинским военным удалось "приглушить" российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. Сейчас на окраинах продолжаются бои, украинские Силы обороны находятся в городе, "отходить никто не собирается".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
"1 марта. Город Бахмут. Хочу сказать, что немного "приглушили" врага. Чуть спокойнее, но в окрестностях идут стрелковые бои, единичные взрывы, мины летают. Но мы стоим в самом Бахмуте. Никто никуда не собирается пока отходить. Мы стоим. Бахмут - это Украина", - рассказал военный 93-й ОМБр "Холодный Яр".
Напомним, что украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".
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