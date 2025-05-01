ЗСУ "мінусували" за добу ще 2 ППО, 45 артсистем і понад 1200 окупантів, - Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 953 190 (+1230) осіб ліквідовано;

танків - 10 732 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 22 364 (+11) од.;

артилерійських систем - 27 136 (+45) од.;

РСЗВ - 1 375 (+1) од.;

засоби ППО - 1 148 (+2) од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 401 (+112) од.;

крилатих ракет - 3 196 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 46 750 (+139) од.;

спеціальної техніки - 3 869.

Ситуація на фронті

Як передали раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 30 квітня, з початку доби на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.

В Силах оборони України також поінформували, що російські загарбники продовжують активно штурмувати на Покровському напрямку.

Нагадаємо також, в оприлюдненому 1 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що нещодавно ЗСУ просунулися в Курській області та поблизу Торецька. Між тим російські окупанти просунулися під Лиманом і на Торецькому напрямку.