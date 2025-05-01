ЗСУ "мінусували" за добу ще 2 ППО, 45 артсистем і понад 1200 окупантів, - Генштаб

Українські захисники за добу ліквідували ще 1230 російських загарбників, а також знищили 2 засоби ППО, 3 танки та 45 артсистем противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2025 року орієнтовно склали:
Як передали раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 30 квітня, з початку доби на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.
В Силах оборони України також поінформували, що російські загарбники продовжують активно штурмувати на Покровському напрямку.
Нагадаємо також, в оприлюдненому 1 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що нещодавно ЗСУ просунулися в Курській області та поблизу Торецька. Між тим російські окупанти просунулися під Лиманом і на Торецькому напрямку.
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