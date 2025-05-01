ВСУ "минусовали" за сутки еще 2 ПВО, 45 артсистем и более 1200 оккупантов, - Генштаб

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1230 российских захватчиков, а также уничтожили 2 средства ПВО, 3 танка и 45 артсистем противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 1 мая 2025 года ориентировочно составили:
Как передали ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 30 апреля, с начала суток на фронте произошло 177 боевых столкновений.
В Силах обороны Украины также проинформировали, что российские захватчики продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.
Напомним также, в обнародованном 1 мая отчете Института изучения войны (ISW) рассказывалось, что недавно ВСУ продвинулись в Курской области и вблизи Торецка. Между тем российские оккупанты продвинулись под Лиманом и на Торецком направлении.
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