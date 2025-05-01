ВСУ "минусовали" за сутки еще 2 ПВО, 45 артсистем и более 1200 оккупантов, - Генштаб

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 1 мая 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 953 190 (+1230) человек ликвидировано;

танков - 10 732 (+3) ед.;

боевых бронированных машин - 22 364 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 27 136 (+45) ед.;

РСЗО - 1 375 (+1) ед.;

средства ПВО - 1 148 (+2) ед.;

самолетов - 370 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 401 (+112) ед.;

крылатых ракет - 3 196 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 46 750 (+139) ед.;

специальной техники - 3 869.

Ситуация на фронте

Как передали ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 30 апреля, с начала суток на фронте произошло 177 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины также проинформировали, что российские захватчики продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.

Напомним также, в обнародованном 1 мая отчете Института изучения войны (ISW) рассказывалось, что недавно ВСУ продвинулись в Курской области и вблизи Торецка. Между тем российские оккупанты продвинулись под Лиманом и на Торецком направлении.