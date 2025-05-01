Сили оборони України просунулися в Курській області та біля Торецька: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Торецька. Між тим російські загарбники просунулися під Лиманом і на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на новий звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Сили оборони України нещодавно просунулися в Курській області. Як показують опубліковані 26 квітня кадри з геолокацією, ЗСУ просунулися на південний захід від Кучерова (на південь від Суджі).

Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ начебто продовжують зачистку в Курській області.

30 квітня російський блогер заявив, що ЗСУ на північному заході Бєлгородської області начебто безуспішно атакували Демидівку.

Повідомляється, що Сили оборони України у ніч проти 30 квітня завдали удару по російському оборонно-промисловому підприємству у Володимирській області.

Як повідомили 30 квітня видання "РБК-Україна" та "Суспільне", джерела в українських спецслужбах заявили, що СБУ здійснила успішний дроновий удар по Муромському приладобудівному заводу у Володимирській області.

Цей завод спеціалізується на виготовленні пристроїв запалювання боєприпасів, комплектуючих і виробів для російського флоту та військової авіації.

За даними українських ЗМІ, від удару безпілотника було пошкоджено дві будівлі заводу та виникла пожежа. Російське опозиційне видання Astra повідомило, що місцеві жителі розповіли про пожежі на заводі після удару БПЛА.

Російське джерело ISW стверджує, що українські сили запустили вісім безпілотників по заводу, чотири з яких впали на завод, а два вдарили по вибухівці.

Джерело ISW стверджує, що в результаті удару були зруйновані склад і адміністративна будівля, йдеться у звіті експертів.

Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв 30 квітня заявив, що російська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) нібито придушила кілька БПЛА, але безпілотник, що впав, спричинив пожежу на складі в Муромі та завдав незначних пошкоджень іншій будівлі. В Міноборони РФ розповіли, що вночі було збито 3 дрони над Володимирською областю.

"Північна вісь"

30 квітня російські окупанти продовжували наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Біловодів і Журавки, а також в районі Басівки і Локні. Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакували в Басівці.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

30 квітня російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки на Харківському напрямку, але успіху не мали. 30 квітня війська РФ наступали в районі Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

30 квітня російські загарбники продовжували наступати на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 29 і 30 квітня війська РФ атакували поблизу міжнародного кордону поблизу Кам’янки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Новоосинового.

Українська бригада, яка діяла на Куп’янському напрямку, 29 квітня опублікувала кадри, на яких видно, як російські окупанти ведуть механізований штурм розміром у посилену роту. Українська бригада повідомила, що знищила 4 російські бойові машини піхоти (БМП), 1 багі, 1 цивільний автомобіль і 1 мотоцикл.

30 квітня російські окупанти продовжували наступ на напрямку Борової, але успіху не мали. Війська РФ атакували в районі Загризового, Нової Кругляківки, біля Надії, в районі Новосергіївки, Твердохлібового і Греківки 29 і 30 квітня.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Опубліковані 30 квітня кадри з геолокацією показують, як росіяни розмахують триколором у західній та центральній частинах н.п. Нове (на північний схід від Лимана), що свідчить про те, що росіяни могли окупувати поселення.

30 квітня в Міноборони РФ заявили про захоплення н.п. Нове.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 30 квітня, показують, що війська РФ просунулися в східній частині Липового (на захід від Нового) і на схід від Катеринівки (на північний схід від Нового).

29 і 30 квітня війська РФ атакували в районі Нового і Липового, наступали в напрямку Рідкодуба і Зеленої Долини, в районі Новомихайлівки, Мирного і Колодязів і в напрямку Нового Миру.

Операція РФ №3 - Донецька область

30 квітня російські загарбники продовжували наступати на Сіверському напрямку, але не просунулися. 29 і 30 квітня війська РФ атакували в районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

30 квітня російські загарбники продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, проте не змогли просунутися. 29 і 30 квітня війська РФ атакували біля самого Часового Яру, біля Майського, Предтечиного, Білої Гори та Курдюмівки.

30 квітня речник української бригади, яка діє на намрямку Часового Яру, розповів, що росіяни підтягують резерви та час від часу використовують важку техніку для висадки піхоти, але часто атакують пішки - іноді з відстані до 10 км - через удари дронів ЗСУ по техніці

Речник також заявив, що російські окупанти черегують атаки невеликими групами піхоти та атаки великою кількістю бронетехніки.

Командир українського полку, який діяв на часівярському напрямку, розповів, що весняне листяне укриття дозволяє російській піхоті легше пересуватися.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, показують, що ЗСУ просунулися на південний схід від Дачного (на північний схід від Торецька).

Між тим фіксується й просування на Торецькому напрямку також з боку російських окупантів. Як показубть геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, війська РФ трохи просунулися до вулиці Одеської на північному заході Торецька.

Російські загарбники атакували під самим Торецьком, біля Дачного, Кримського, Диліївки, Дружби, Старої Миколаївки, Єлизаветівки, Калинового і Тарасівки 29 і 30 квітня.

Українська бригада, яка діяла на Торецькому напрямку, повідомила, що російські загарбники намагалися здійснити механізований штурм Торецька з використанням бронетехніки та мотоциклів з різних флангів, але ЗСУ відбили атаку артилерією та ударами з безпілотників.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець 30 квітня заявив, що протягом минулого тижня (орієнтовно 22-29 квітня) росіяни вели штурми із застосуванням бронетехніки та мотоциклів у напрямку Диліївки протягом двох днів.

Запорожець зазначив, що спочатку противник задіяв бронетехніку, а потім пішла хвиля мотоциклістів, які намагалися йти по слідах бронетехніки.

Речник української бригади, яка діє на Торецькому напрямку, повідомив, що ворог веде механізовані та мотоциклетні штурми, але здебільшого піхотні штурми групами по дві-три особи.

Речник також зазначив, що російські мотоциклісти регулярно їздять трасою Т-0616 Горлівка - Торецьк.

30 квітня російські окупанти продовжували наступати на Покровському напрямку, але не просунулися. 29 і 30 квітня війська РФ атакували в районі Лисівки, Шевченка та Котлиного.

30 квітня російські окупанти продовжували наступати на Новопавлівському напрямку, але успіху не мали. Війська РФ атакували в районі Новоолександрівки та Успенівки, наступали в напрямку Новосергіївки, біля Надіївки, Котлярівки, Троїцького та Богданівки 29 і 30 квітня.

30 квітня російські загарбники продовжували наступати на Курахівському напрямку, але не просунулися. 29 і 30 квітня війська РФ атакували в районі Костянтинополя, Багатиря та Андріївки, а також в районі Одрадного. Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Одрадного та Багатира.

30 квітня війська РФ наступали на напрямку Великої Новосілки, але успіху не мали.29 і 30 квітня російські окупанти атакували біля Вільного Поля, Бурлацького та Привільного, а також біля Рівнополя. Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували біля Вільного Поля.

"Південна вісь"

30 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не підтвердили наступ. 30 квітня війська РФ атакували поблизу Степового, Лобкового та Кам'янського.

Український підрозділ безпілотників 30 квітня повідомив, що ЗСУ завдали удару по російському ЗРК "Бук-М2" у тилу ворога на Запорізькому напрямку.

30 квітня російські загарбники продовжували наступати на Херсонському напрямку, але не просунулися.

29 квітня речник ЗСУ полковник Владислав Волошин повідомив, що ворог продовжує розвідувально-пошукові операції в басейні Дніпра та висаджуються на острови в Дніпрі.

Волошин зазначив, що після українських ударів по катерах на острові зазвичай залишаються один-два російські військовослужбовці. Він також заявив, що росіяни не можуть евакуювати військових з островів і повинні використовувати безпілотники, щоб доставити їм постачання.

30 квітня російське інсайдерське джерело ISW повідомило, що 25 квітня три українські безпілотники пошкодили російську РЛС ЗРК С-400 поблизу окупованих Саків у Криму.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 30 квітня інформували, зо з початку доби на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.

У військовому командуванні також розповіли, що російські загарбники продовжують активно штурмувати на Покровському напрямку.

Додамо, в коментарі РБК-Україна військовий експерт Олександр Мусієнко висловився про літній наступ РФ, назвав головний напрямок і оцінив ризики для Павлограда й Дніпра.