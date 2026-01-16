ЗСУ мінуснули понад 1300 ворогів: Генштаб оновив дані щодо втрат противника

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані, які відображають ефективність оборони та скоординовані дії ЗСУ на всіх напрямках фронту
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, до 16 січня 2026 року противник зазнав масштабних втрат як в особовому складі, так і в техніці.
Орієнтовні втрати особового складу російської армії досягли 1 224 460 осіб, включно із загиблими, пораненими і виведеними з ладу. Тільки за останню добу це число збільшилося на 1370 осіб.
З початку вторгнення ворог позбувся:
11 563 танки (+6 за останню добу),
23 908 бойових бронемашин (+4 за останню добу),
36 230 артилерійських систем (+48 за останню добу),
434 літаки і 347 вертольотів,
4 163 крилаті ракети,
1 614 реактивних систем залпового вогню,
107 884 оперативно-тактичних БПЛА (+527 за останню добу),
74 486 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+180 за останню добу),
2 підводні човни і 28 кораблів/катерів,
1 277 засобів ППО та 4 044 одиниці спеціальної техніки (+2 за останню добу).
Активні дії українських сил призвели до значного зниження можливостей противника з розвідки та нанесення ударів.
Знищені оперативно-тактичні безпілотники обмежують ефективність авіаційних і ракетних ударів по ключовій інфраструктурі.
Нагадуємо, що масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі України під час сильних морозів розглядаються як спроба спровокувати нову хвилю українських біженців і посилити тиск на країни Євросоюзу. За оцінками західних аналітиків, саме різке похолодання обрали невипадково: атаки на об'єкти енергосистеми в цей період мають ускладнити життя в містах, зробити умови проживання критичними і тим самим посилити гуманітарний і міграційний ефект для України та її партнерів у ЄС.
Зазначимо, що за даними на 22:00 четверга, 15 січня, на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення, при цьому найбільша кількість ворожих штурмів - 41 - припала на Покровський напрямок. Російські війська завдали два ракетні та 63 авіаційні удари з використанням трьох ракет і 160 керованих авіабомб, а також здійснили 4876 атак дронамі-камікадзе і 2464 обстріли позицій Сил оборони та населених пунктів.