ЗСУ мінуснули понад 1300 ворогів: Генштаб оновив дані щодо втрат противника

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, до 16 січня 2026 року противник зазнав масштабних втрат як в особовому складі, так і в техніці.

Втрати особового складу РФ

Орієнтовні втрати особового складу російської армії досягли 1 224 460 осіб, включно із загиблими, пораненими і виведеними з ладу. Тільки за останню добу це число збільшилося на 1370 осіб.

Втрати техніки РФ

З початку вторгнення ворог позбувся:

11 563 танки (+6 за останню добу),

23 908 бойових бронемашин (+4 за останню добу),

36 230 артилерійських систем (+48 за останню добу),

434 літаки і 347 вертольотів ,

4 163 крилаті ракети ,

1 614 реактивних систем залпового вогню ,

107 884 оперативно-тактичних БПЛА (+527 за останню добу),

74 486 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+180 за останню добу),

2 підводні човни і 28 кораблів/катерів ,

1 277 засобів ППО та 4 044 одиниці спеціальної техніки (+2 за останню добу).

Втрати та ефективність безпілотників

Активні дії українських сил призвели до значного зниження можливостей противника з розвідки та нанесення ударів.

Знищені оперативно-тактичні безпілотники обмежують ефективність авіаційних і ракетних ударів по ключовій інфраструктурі.