ВСУ минуснули свыше 1300 врагов: Генштаб обновил данные по потерям противника

По данным Генерального штаба Збройных Сил Украины, к 16 января 2026 года противник понес масштабные потери как в личном составе, так и в технике.

Потери личного состава РФ

Ориентировочные потери личного состава российской армии достигли 1 224 460 человек, включая погибших, раненых и выведенных из строя. Только за последние сутки это число увеличилось на 1370 человек.

Потери техники РФ

С начала вторжения враг лишился:

11 563 танка (+6 за последние сутки),

23 908 боевых бронемашин (+4 за последние сутки),

36 230 артиллерийских систем (+48 за последние сутки),

434 самолета и 347 вертолетов ,

4 163 крылатые ракеты ,

1 614 реактивных систем залпового огня ,

107 884 оперативно-тактических БПЛА (+527 за последние сутки),

74 486 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+180 за последние сутки),

2 подводные лодки и 28 кораблей/катеров ,

1 277 средств ПВО и 4 044 единицы специальной техники (+2 за последние сутки).

Потери и эффективность беспилотников

Активные действия украинских сил привели к значительному снижению возможностей противника по разведке и нанесению ударов.

Уничтоженные оперативно-тактические беспилотники ограничивают эффективность авиационных и ракетных ударов по ключевой инфраструктуре.