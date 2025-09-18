ЗСУ "мінуснули" на фронті 930 окупантів, РСЗВ та 33 артсистеми: Генштаб оновив втрати росіян

Генштаб ЗСУ продовжує публікувати оновлені дані про втрати противника, наголошуючи на високій ефективності дій українських військових у всіх напрямках.

Стало відомо, що за минулу добу українські захисники ліквідували 930 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати Росії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення вже склали 1 098 380 осіб.

Крім особового складу, українські воїни також знищили значну кількість ворожої техніки та озброєння.

Напередодні, 17 вересня, було знищено: