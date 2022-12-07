ЗСУ минулої доби знищили 17 безпілотників росіян

"За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Захисники уточнили, що з 14 ліквідованих Shahed 10 дронів збили бійці Повітряного командування "Схід".

Також про збитий дрон Shahed-136 повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він зазначив, що окупанти вночі намагалися атакувати регіон, проте сили ППО збити ворожий безпілотник.