Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область "Шахедами" та "Ураганами": ППО збила всі ворожі дрони

Російські окупанти у ніч на 7 грудня атакували Дніпропетровську область "Шахедами", важкою артилерією та "Ураганами". Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Круто попрацювали військові з повітряного командування "Схід". Збили усі 8 ворожих безпілотників. Попередньо, то були Shahed-136", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що протягом ночі загарбники 7 разів били з РСЗВ "Ураган" і важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадах. На щастя, люди не ушкоджені.

"Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж", - додав глава ОВА.

Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область / (t.me/dnipropetrovskaODA)