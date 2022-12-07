Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область "Шахедами" та "Ураганами": ППО збила всі ворожі дрони
Російські окупанти у ніч на 7 грудня атакували Дніпропетровську область "Шахедами", важкою артилерією та "Ураганами". Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Круто попрацювали військові з повітряного командування "Схід". Збили усі 8 ворожих безпілотників. Попередньо, то були Shahed-136", - зазначив посадовець.
Резніченко вказав, що протягом ночі загарбники 7 разів били з РСЗВ "Ураган" і важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадах. На щастя, люди не ушкоджені.
"Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж", - додав глава ОВА.
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область / (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, ввечері 6 грудня в Дніпрі прогриміла серія вибухів.
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