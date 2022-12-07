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ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 17 беспилотников россиян

Фото: ВСУ сбили за прошедшие сутки 14 вражеских Shahed-136 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за прошлые сутки сбили 17 вражеских беспилотников. Из них 14 иранских дронов-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.

"За минувшие сутки наши воины сбили 14 ударных дронов типа Shahed-136, один БПЛА "Орлан-10" и еще 2 вражеских беспилотника, тип которых уточняется", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что в ночь на 7 декабря после трехнедельной паузы оккупанты снова применили дроны камикадзе Shahed-136/131, которые запустили ориентировочно с юго-восточного направления. Из 14 вражеских дронов 11 сбили Воздушные силы, еще три - ПВО Сухопутных войск.

Также о сбитом дроне Shahed-136 сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Он отметил, что оккупанты ночью пытались атаковать регион, однако силы ПВО сбить вражеский беспилотник.

Напомним, российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область 8 дронами типа Shahed-136. Защитники сбили все вражеские беспилотники.

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