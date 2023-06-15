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ЗСУ мінометами "накрили" позиції росіян, частина з них почала тікати через поле (відео)

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Україна, Четвер 15 червня 2023 15:16
ЗСУ мінометами "накрили" позиції росіян, частина з них почала тікати через поле (відео) Фото: ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили позиції росіян і атакували їх за допомогою мінометів, а також артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За його словами, це результат роботи 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Залужний написав, що військові "накривають" мінометним вогнем та артилерією позиції противника.

На відео можна побачити, як ЗСУ завдають ударів по окопах, де розміщені росіяни. Після цього частина з них почала тікати через поле, а поряд з ними розривались українські снаряди.

Ворожі втрати

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 червня, склали 580 окупантів, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 217 910 військових.

Представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Росія втратила у війні проти України у п'ять разів більше гелікоптерів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.

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