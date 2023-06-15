ВСУ минометами "накрыли" позиции россиян, часть из них начала убегать через поле (видео)
Украинские военные обнаружили позиции россиян и атаковали их с помощью минометов, а также артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
По его словам, это результат работы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Залужный написал, что военные "накрывают" минометным огнем и артиллерией позиции противника.
На видео можно увидеть, как ВСУ наносят удары по окопам, где размещены россияне. После этого часть из них начала убегать через поле, а рядом с ними разрывались украинские снаряды.
Вражеские потери
Потери России в войне в Украине к утру четверга, 15 июня, составили 580 оккупантов, а общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 217 910 военных.
Представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Россия потеряла в войне против Украины в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.
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