ЗСУ мають успіхи, а ворог відступає. На Таврійському напрямку знищили понад три роти росіян

"На Таврійському напрямку тривають бої, місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає", - написав він.

Тарнавський повідомив, що протягом минулої доби росіяни 20 разів атакували українські позиції та здійснили 678 обстрілів.

Водночас артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1681 вогневе завдання.

За добу втрати противника вбитими та пораненими склали понад три роти.

Також наші війська знищили 41 одиницю військової техніки ворога.

Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 одиниці БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-30", БПЛА Supercam, БПЛА Zala, самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", гармату "Гіацинт-С" та автомобільну техніку. Також було знищено чотири склади боєприпасів ворога.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де закріплюються на досягнутих рубежах. Так, на Таврійському напрямку наші бійці не втратили жодну з позицій.

Водночас росіяни зосереджують основні зусилля на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Вони хочуть відтягнути резервні сили в район Авдіївки та Мар'їнки, щоб послабити нашу наступальну міць.

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