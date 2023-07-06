ЗСУ мають успіхи на Таврійському напрямку, знищили ще більше трьох рот росіян

Протягом доби українські воїни виконали 1293 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили та поранили майже три роти росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"На Таврійському напрямку триває просування Сил оборони вперед і звільнення наших територій. Воїни мають успіхи", - пише Тарнавський.
За останню добу втрати ворога склали вбитими й пораненими більше трьох рот.
Також було знищено 47 одиниць військової техніки росіян, зокрема:
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Тим часом наші воїни продовжують просуватись у районі Бахмута біля Кліщіївки, вибиваючи сили окупантів на цьому напрямку. Зокрема в Луганській області продовжуються важкі бої, а в Херсонській - ворог намагається стримати просування ЗСУ на лівий берег регіону.
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