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ЗСУ мають успіхи на Таврійському напрямку, знищили ще більше трьох рот росіян

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом доби українські воїни виконали 1293 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили та поранили майже три роти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"На Таврійському напрямку триває просування Сил оборони вперед і звільнення наших територій. Воїни мають успіхи", - пише Тарнавський.

За останню добу втрати ворога склали вбитими й пораненими більше трьох рот.

Також було знищено 47 одиниць військової техніки росіян, зокрема:

  • 6 танків;
  • 3 ББМ;
  • 4 гармати Д-30;
  • гармата 2С5 "Гіацинт-С";
  • 4 БПЛА "Zala";
  • БПЛА "Supercam";
  • 2 самохідні артилерійські установки "Акація";
  • гаубиця "Мста-С";
  • комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М";
  • зенітний ракетний комплекс "Бук";
  • РЛС "Зоопарк";
  • 2 станції РЕБ;
  • автомобільна техніка.
  • 5 складів боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Тим часом наші воїни продовжують просуватись у районі Бахмута біля Кліщіївки, вибиваючи сили окупантів на цьому напрямку. Зокрема в Луганській області продовжуються важкі бої, а в Херсонській - ворог намагається стримати просування ЗСУ на лівий берег регіону.

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