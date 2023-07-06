ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении, уничтожили еще более трех рот россиян

В течение суток украинские воины выполнили 1293 огневых задачи на Таврическом направлении. Уничтожили и ранили почти три роты россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"На Таврическом направлении продолжается продвижение Сил обороны вперед и освобождение наших территорий. Воины преуспевают", - пишет Тарнавский.
За последние сутки потери врага составили убитыми и ранеными более трех рот.
Также было уничтожено 47 единиц военной техники россиян, в том числе:
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Между тем, наши воины продолжают продвигаться в районе Бахмута возле Клищиевки, выбивая силы оккупантов на этом направлении. В частности, в Луганской области продолжаются тяжелые бои, а в Херсонской - враг пытается сдержать продвижение ВСУ на левый берег региона.
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