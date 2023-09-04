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ЗСУ мають успіхи на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, - Маляр

Понеділок 04 вересня 2023 08:41
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ЗСУ мають успіхи на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, - Маляр Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українські захисники мають успіхи на Мелітопольському напрямку та активно нищать ворога на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Південь це наш основний напрямок наступу. Там наступальні дії привали протягом цього тижня і ЗСУ там мають певні результати", - сказала Маляр.

Зокрема, за її словами, продовжуються наступальні дії на Мелітопольському напрямку. За останні декілька днів в ході ведення цих наступальних операцій були успіхи в районі Новоданилівки та Новопрокопівки. Там ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ мають успіхи на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, - Малярскриншот deepstatemap.live

У Запорізькій та Херсонській областях російські війська знаходяться в обороні. Там постійно тривають обстріли.

"Ворог там активно застосовує баражуючі боєприпаси "Ланцет". На півдні зберігається інтенсивність обстрілів. Це приблизно 4-4,5 тисячі обстрілів з боку ворога за тиждень", - розповіла заступник міністра.

Проте Маляр зазначила, що українські бійці на півдні потужно нищать ворога.

Ситуація на фронті

Як розповіли в Генштабі ЗСУ вересня в ранковому зведенні, минулої доби сталося 30 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові під час контрнаступальних операцій у Запорізькій області, швидше за все, прорвали найбільш підготовлену лінію оборони російських окупантів, і наступні можуть бути не такими сильними.

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