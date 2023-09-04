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ВСУ имеют успехи на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, - Маляр

Понедельник 04 сентября 2023 08:41
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ВСУ имеют успехи на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские защитники имеют успехи на Мелитопольском направлении и активно уничтожают врага на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Юг это наше основное направление наступления. Там наступательные действия привали в течение этой недели и ВСУ там имеют определенные результаты", - сказала Маляр.

В частности, по ее словам, продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении. За последние несколько дней в ходе ведения этих наступательных операций были успехи в районе Новоданиловки и Новопрокоповки. Там ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ имеют успехи на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, - Малярскриншот deepstatemap.live

В Запорожской и Херсонской областях русские войска находятся в обороне. Там постоянно продолжаются обстрелы.

"Враг там активно применяет барражирующие боеприпасы "Ланцет". На юге сохраняется интенсивность обстрелов. Это примерно 4-4,5 тысячи обстрелов со стороны врага за неделю", - рассказала замминистра.

Однако Маляр отметила, что украинские бойцы на юге мощно уничтожают врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские военные во время контрнаступательных операций в Запорожской области, скорее всего, прорвали наиболее подготовленную линию обороны российских оккупантов, и последующие могут быть не столь сильны.

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