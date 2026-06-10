ЗСУ мають успіхи на двох напрямках фронту, - ISW

Українські сили мають успіхи одразу на двох напрямках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На Борівському напрямку українські підрозділи здійснили локальні просування та відбили контратаки противника.
Тим часом росіяни на Куп'янщині продовжують спроби інфільтрації малими групами - з обох берегів Осколу, однак без суттєвих результатів.
Командування противника змушене перекидати тилові і небойові підрозділи для закриття втрат у штурмових діях.
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Аналітики зафіксували успіхи ЗСУ в тактичній зоні Костянтинівка - Дружківка.
Українські сили утримують позиції та б'ють по командних пунктах і скупченнях живої сили в районах до 10 кілометрів від лінії зіткнення. Противник намагається діяти малими групами в міській забудові, але стикається з контратаками та ударами дронів.
На більшості інших напрямків - Лиманському, Покровському, Слов'янському, Запорізькому - росіяни атакують, але без підтвердженого просування.
На Херсонщині активних наземних боїв немає, проте українські сили вдарили по Чонгарському мосту між окупованою Херсонщиною і Кримом.
Через пошкодження рух по переправі тимчасово обмежили. Міст використовується для постачання боєприпасів і пального.
Нагадаємо, у травні Сили оборони звільнили на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили.
Від початку року загальний баланс звільнених територій перевищив 600 кв. км, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що червень і липень можуть визначити дуже багато у війні. За його словами, рішення на самітах ЄС, G7 та НАТО здатні вплинути на дипломатичний трек і умови можливого припинення вогню.