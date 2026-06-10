ЗСУ мають успіхи на двох напрямках фронту, - ISW

Де здійснено просування силами ЗСУ

На Борівському напрямку українські підрозділи здійснили локальні просування та відбили контратаки противника.

Тим часом росіяни на Куп'янщині продовжують спроби інфільтрації малими групами - з обох берегів Осколу, однак без суттєвих результатів.

Командування противника змушене перекидати тилові і небойові підрозділи для закриття втрат у штурмових діях.

Аналітики зафіксували успіхи ЗСУ в тактичній зоні Костянтинівка - Дружківка.

Українські сили утримують позиції та б'ють по командних пунктах і скупченнях живої сили в районах до 10 кілометрів від лінії зіткнення. Противник намагається діяти малими групами в міській забудові, але стикається з контратаками та ударами дронів.

Фото: просування ЗСУ на фронті (understandingwar.org)

Яка ситуація на фронті в цілому

На більшості інших напрямків - Лиманському, Покровському, Слов'янському, Запорізькому - росіяни атакують, але без підтвердженого просування.

Фото: як просуваються ЗСУ (understandingwar.org)

На Херсонщині активних наземних боїв немає, проте українські сили вдарили по Чонгарському мосту між окупованою Херсонщиною і Кримом.

Через пошкодження рух по переправі тимчасово обмежили. Міст використовується для постачання боєприпасів і пального.