ЗСУ мають успіх на двох напрямках, а росіяни намагаються наступати на сході, - Генштаб

За його словами, Сили оборони України мали успіх на напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Вербове. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - розповів Ковальов.

скриншот deepstatemap.live

Також українські бійці продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області та Богданівка, Курдюмівка, Озерянівка Донецької області. Там тривають важкі бої. За добу відбулося 35 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, по всій лінії фронту йдуть важкі бої, минулої доби сталося 35 бойових зіткнень. Українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ утримують позиції та наступають у районі Роботиного Запорізької області. Крім того, сили оборони просунулися приблизно за п'ять кілометрів на південний схід від населеного пункту. По всій лінії фронту точаться важкі бої.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 30 серпня, становили 570 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 262 410 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 артсистем та 44 одиниці автотехніки противника.