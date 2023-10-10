ЗСУ мають успіх біля Андріївки, закріплюються на рубежах на Мелітопольському напрямку

Офіцер зранку 10 жовтня висловився про ситуацію на цих напрямках, де Сили оборони продовжують наступальну операцію.

Так, військові ЗСУ ведуть активні наступальні дії на Мелітопольському напрямку, завдають військам російських загарбників втрат у живій силі та техніці.

"Продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога", - зазначив представник Генштабу.

Також Сили оборони відбили чотири ворожі атаки в районі Кліщіївки Донецької області. Бійці ЗСУ водночас продовжують наступальні та штурмові дії на Бахмутському напрямку.

"Мають частковий успіх у районі Андріївки. Закріплюються на досягнутих рубежах", - розповів Ковальов.

Просування ЗСУ у Запорізькій та Донецькій областях

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за вчорашню добу вказали, що військові ЗСУ продовжують проведення наступальних операцій на декількох напрямках. Зокрема, Сили оборони досягли успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та в районі Вербового у Запорізькій області.

Додамо, що у Генеральному штабі ЗСУ 9 жовтня розповіли про успіх українських захисників на Мелітопольському та Бахмутському напрямах, а також про просування наших військових на цих ділянках фронту.