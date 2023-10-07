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ЗСУ мають просування на Таврійському напрямку, втрати росіян різко зросли, - Тарнавський

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни мають просування північніше Копанів та Новопрокопівки на Таврійському напрямку. Тим часом втрати ворога зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського.

Протягом минулої доби терористи: 

  • завдали 14 авіаційних ударів; 
  • провели 22 бойових зіткнення; 
  • здійснили 782 артобстріли.

Наші воїни з підрозділу ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія"  виконали 1265 вогневих завдань. Втрати ворога склали 338 осіб. Зокрема було знищено 52 одиниці техніки терористів, а саме: 

  • 7 танків;
  • 7 ББМ;
  • 14 артилерійських систем;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 ПТРК;
  • 3 БпЛА;
  • 17 одиниць автомобільної;
  • 2 спеціальні техніки.

"Також знищено склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога", - пише Тарнавський. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, наші воїни, протягом минулої доби, знищили ще 601 російського терориста. З початку війни Росія втратила близько 281 700 одиниць особового складу.

Тим часом Служба безпеки України показала удар HIMARS по російському "Солнцепьоку". Техніку було знищено разом з екіпажем та повним боєкомплектом.

 

 

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