ЗСУ мають просування на Таврійському напрямку, втрати росіян різко зросли, - Тарнавський

Українські воїни мають просування північніше Копанів та Новопрокопівки на Таврійському напрямку. Тим часом втрати ворога зросли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського.
Протягом минулої доби терористи:
Наші воїни з підрозділу ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" виконали 1265 вогневих завдань. Втрати ворога склали 338 осіб. Зокрема було знищено 52 одиниці техніки терористів, а саме:
"Також знищено склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога", - пише Тарнавський.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, наші воїни, протягом минулої доби, знищили ще 601 російського терориста. З початку війни Росія втратила близько 281 700 одиниць особового складу.
Тим часом Служба безпеки України показала удар HIMARS по російському "Солнцепьоку". Техніку було знищено разом з екіпажем та повним боєкомплектом.
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