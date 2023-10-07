ЗСУ мають просування на Таврійському напрямку, втрати росіян різко зросли, - Тарнавський

Протягом минулої доби терористи:

завдали 14 авіаційних ударів;

провели 22 бойових зіткнення;

здійснили 782 артобстріли.

Наші воїни з підрозділу ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" виконали 1265 вогневих завдань. Втрати ворога склали 338 осіб. Зокрема було знищено 52 одиниці техніки терористів, а саме:

7 танків;

7 ББМ;

14 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

1 ПТРК;

3 БпЛА;

17 одиниць автомобільної;

2 спеціальні техніки.

"Також знищено склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога", - пише Тарнавський.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, наші воїни, протягом минулої доби, знищили ще 601 російського терориста. З початку війни Росія втратила близько 281 700 одиниць особового складу.

Тим часом Служба безпеки України показала удар HIMARS по російському "Солнцепьоку". Техніку було знищено разом з екіпажем та повним боєкомплектом.