В течение нескольких минувших суток Силы обороны Украины успели не только сорвать наступательные операции армии РФ, но и улучшить свои позиции в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Российские захватчики продолжали наступать в направлении Великого Бурлука. Однако 6 октября бойцы ВСУ провели контратаки в этом районе. По оценке ISW, подтверждений продвижения российской армии нет.

Также указано, что новые успехи украинских войск к северу и северо-востоку от Лимана в рамках операции "Вивальди" влияют на ситуацию на Боровском направлении, расположенном к северу от Лимана.



Один из российских военкоров заявил, что по меньшей мере 8000 российских военнослужащих покинули зону ответственности Западной группировки войск, которая охватывает участок от Купянска до Лимана. Кроме того, утверждается, что в течение последних шести месяцев группировка еженедельно несла более 1000 потерь из-за украинских контратак.

5 и 6 октября российские войска атаковали вблизи Лимана, а также к северо-западу, северо-востоку, востоку, юго-западу и югу от города. В то же время продвинуться вперед им не удалось.

Источник, связанный с Западной группировкой войск РФ, также заявляет, что украинские военные пытаются проникнуть в Ямполь юго-восточнее Лимана через район Мирного, расположенный к северо-востоку от города. Кроме того, украинские силы якобы продвигаются вдоль реки Жеребец, используя для скрытого перемещения овраги, лесополосы и особенности рельефа.

Один из российских милблогеров заявил, что украинские военные пытаются проникнуть в Рай-Александровку к востоку от Славянска. По его словам, российские силы якобы уничтожили все украинские группы, пытавшиеся проникнуть в этот район. В то же время имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что украинские войска контролируют населенный пункт.

5 и 6 октября российские войска также продолжали наступательные действия к востоку от Краматорска, вблизи Тихоновки, однако продвижение не зафиксировано.

По сообщениям, украинские силы расширяют зону контратак на Константиновском направлении. Связанный с Кремлем российский милблогер 5 октября заявил, что украинские военные якобы начали контратаковать в направлении Русиного Яра в начале октября 2026 года.

Украинские силы уже проводили контратаки на других участках Константиновского направления.

Сообщения о действиях вблизи Русиного Яра могут свидетельствовать о дальнейшем расширении зоны украинских операций. По всей видимости, этому способствовала недавняя реорганизация украинской системы командования в Донецкой области.

Украинские войска также недавно продвинулись или сохранили свои позиции на западе Запорожской области. В частности, по геолокационным видеозаписям, обнародованным 5 октября, украинские военные удерживают позиции к юго-востоку от Новоселовки, к западу от Орехова. Это происходит в районе, где российские источники ранее заявляли о присутствии своих сил.

Другие геолокационные кадры, опубликованные 5 октября, показывают российский удар по украинской позиции в северной части Новоандреевки, юго-западнее Орехова. Это свидетельствует о том, что украинские военные сохраняют позиции в этом районе, несмотря на заявления российской стороны.

6 октября российский милблогер заявил, что российские войска проводят операцию по зачистке Новоандреевки. В то же время имеющиеся доказательства противоречат утверждениям о полном контроле российских сил над этим населенным пунктом.