ЗСУ мали успіх під Кремінною та, ймовірно, утримують позиції біля Курахового: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 4 січня продовжили наступальні операції в районі "українського плацдарму" в Курській області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що тривають бої на південний схід від Кореневого поблизу Леонідово, Олександрії, Вікторівки та Кругленького, а інший блогер розповідав, що ЗСУ провели кілька контратак у Курській області.

Військовослужбовець бригади ЗСУ, яка діє в Курській області, повідомив, що війська РФ відправляють більшість нещодавно навчених солдатів воювати або в Курській області, або на заході Донецької області.

Військовослужбовець ЗСУ також повідомив, що в Курській області противник веде штурми невеликими групами з використанням легкої техніки, мотоциклів, баггі та скутерів.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

3 і 4 січня російські загарбники продовжували обмежені наступальні дії на півночі Харківської області в районі Стариці та Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

Війська РФ 4 січня продовжили наступати на Куп'янському напрямку, але не просунулися.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися на захід і південний захід від Західного, на північний схід від Калинового та на правий берег річки Оскіл на схід від Голубівки, на північ і північний схід від Петропавлівки, на південь і південний захід від Степової Новоселівки, та в полях на схід від Ківшарівки, проте в ISW не знайшли підтвердження.

3 і 4 січня російські окупанти також продовжували наступальні операції на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та на схід від Куп'янська в районі Кучерівки.

Російські загарбники 4 січня продовжили наступати на Боровому напрямку, але також не просунулися.

В Міноборони РФ заявило 4 січня про захоплення села Надія (на схід від Борової), яку, за оцінками еспертів ISW, росіяни окупували ще 6 листопада минулого року.

Війська РФ наступали біля Загризового, Надії, Першотравневого, Новосергіївки, Новоєгорівки, Твердохлібового, Макіївки та Чернещини 3 і 4 січня.

Сили оборони України нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної в напрямку Лимана. Там же фіксувалося просування й російських окупантів.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 2 січня, видно, що ЗСУ відбили позиції в центрі Тернів (на північний захід від Кремінної).

Додаткові геолокаційні кадри від 4 січня демонструють, що війська РФ просунулися через річку Жеребець у центральну частину Іванівки (на північний захід від Кремінної).

Війська РФ 3 і 4 січня атакували також на північний захід від Кремінної поблизу Ямполівки і Тернів, та на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція РФ №3 - Донецька область

3 і 4 січня російські окупанти продовжували наступальні операції в районі Григорівки та Білогорівки (обидві на північний схід від Сіверська), але не просунулися.

4 січня війська РФ наступали в районі Часового Яру, але також не було даних про їх просування там.

3 і 4 січня російські загарбники вели наступальні операції в межах та поблизу самого Часового Яру, біля Кліщіївки, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

Командир української бригади, яка діяла в районі Часового Яру, заявив, що наразі військове командування РФ залучило до наступальних дій біля цього міста понад 10 тисяч осіб.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 січня, показують, що окупанти незначно просунулися вздовж вулиці Гірського на північному заході міста.

3 і 4 січня російські загарбники наступали біля самого Торецька, в районі Диліївки та Щербинівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний схід і південний захід від Покровська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 січня, показують, що окупанти просунулися в центрі Лисівки (на південний схід від Покровська) і на північний захід від Вовкового (на південний захід від Покровська).

Це може свідчити про те, що путінські війська, ймовірно, захопили Вовкове, зазначають в ISW.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на північний схід від Покровська від Воздвиженки до західної околиці Водяне Друге і на 1,5 км на північ від Тимофіївки, і що зараз знаходяться в 1 км від Т-05-04 (шосе Покровськ - Костянтинівка). Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що ворог намагається оточити Покровськ, оскільки хоче уникнути бойових дій у місті.

Він зазначив, що зараз росіяни завдають менше плануючих бомбових ударів уздовж лінії фронту на сході України, ніж на початку 2024 року.

3 і 4 січня тривали бої під самим Покровськом, біля Баранівки, Мирного, Водяного Другого, Тимофіївки, Променя, Миролюбівки, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нового Труду, Шевченка, Піщаного, в напрямку Звірового, в районі Солоного, Новооленівки, Котлиного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Надеждинки, Українки та в напрямку Срібного.

Сили оборони України, ймовірно, зберігають обмежені позиції поблизу Курахівського водосховища в районі Курахового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 січня, показують, що ЗСУ зберігають обмежені позиції на південь від Старих Тернів (на північний захід від Курахового) на західній околиці Курахівського водосховища.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 3 січня, показують, що війська РФ трохи просунулися на північний схід від Костянтинопольського (на південний захід від Курахового).

Російські блогери стверджували, що путінські війська ведуть зачистку обмежених позицій ЗСУ в західній частині Курахового, намагаються обійти Петропавлівку з півночі та просунулися вздовж траси Н-15 (Курахове - Запоріжжя) в напрямку Дачного.

Російське джерело також стверджувало, що війська РФ увійшли до Петропавлівки, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

На кадрах, опублікованих 4 січня, видно, що ЗСУ відбили російський механізований штурм на Кураховому напрямку в невстановлений день.

3 і 4 січня війська РФ продовжували штурмові дії біля самого Курахового, в районі Петропавлівки, Дачного, в напрямку Костянтинополя та Янтарного, в районі Зеленівки та Розлива.

4 січня війська РФ продовжували наступати у районі Великої Новосілки, але не просунулися.

3 і 4 січня російські окупанти наступали на захід від Великої Новосілки в районі Новосілки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися на північний захід від Нескучного і в напрямку Новосілки на південь від траси О0510 Велика Новосілка - Гуляйполе, але в ISW не знайшли підтвердження.

"Південна вісь"

Російські окупанти продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області, але не просунулися.

Російський блогер заявив 4 січня, що путінські війська просунулися на північний захід від Роботиного в районі Малої Токмачки та Білогір'я, проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

4 січня війська РФ також вели наступальні дії на північ від Роботиного в районі Новоданилівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ здійснили контратаку в невизначених районах на заході Запорізької області.

Російські загарбники продовжували наступати на Дніпровському напрямку та на островах у дельті річки Дніпро 3 та 4 січня, але не просунулися.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 4 січня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.

Як зазначили у військовому командуванні, в контексті кількості та інтенсивності ворожих штурмів та атак найгарячішою ситуація була на Покровському та Курському напрямках.

Вчора у ВМС розповіли, що українські морські піхотинці завадили російським окупантам закидати їх позиції в районі Курахового "м'ясом". Захисники знищили техніку та до двох відділень піхоти ворога.

До слова, у грудні минулого року в мережі з'явилися повідомлення про начебто оточення українських військ районі населених пунктів Успенівка та Трудове біля Курахового. Однак тоді у ЗСУ спростували цю інформацію та заявили, що війська були відведені.