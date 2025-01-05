ВСУ имели успех под Кременной и, вероятно, удерживают позиции возле Курахово: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ 4 января продолжили наступательные операции в районе "украинского плацдарма" в Курской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что продолжаются бои к юго-востоку от Коренево вблизи Леонидово, Александрии, Викторовки и Кругленькое, а другой блогер рассказывал, что ВСУ провели несколько контратак в Курской области.

Военнослужащий бригады ВСУ, которая действует в Курской области, сообщил, что войска РФ отправляют большинство недавно обученных солдат воевать либо в Курской области, либо на западе Донецкой области.

Военнослужащий ВСУ также сообщил, что в Курской области противник ведет штурмы небольшими группами с использованием легкой техники, мотоциклов, багги и скутеров.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

3 и 4 января российские захватчики продолжали ограниченные наступательные действия на севере Харьковской области в районе Старицы и Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

Войска РФ 4 января продолжили наступать на Купянском направлении, но не продвинулись.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись на запад и юго-запад от Западного, на северо-восток от Калинового и на правый берег реки Оскол к востоку от Голубовки, на север и северо-восток от Петропавловки, на юг и юго-запад от Степной Новоселовки, и в полях к востоку от Ковшаровки, однако в ISW не нашли подтверждения.

3 и 4 января российские оккупанты также продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска в районе Сеньковки и к востоку от Купянска в районе Кучеревки.

Российские захватчики 4 января продолжили наступать на Боровом направлении, но также не продвинулись.

В Минобороны РФ заявило 4 января о захвате села Надежда (к востоку от Боровой), которую, по оценкам экспертов ISW, россияне оккупировали еще 6 ноября прошлого года.

Войска РФ наступали возле Загрызово, Надежды, Первомайского, Новосергеевки, Новоегоровки, Твердохлебово, Макеевки и Чернещины 3 и 4 января.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на северо-запад от Кременной в направлении Лимана. Там же фиксировалось продвижение и российских оккупантов.

На геолокационных кадрах, опубликованных 2 января, видно, что ВСУ отбили позиции в центре Тернов (северо-западнее Кременной).

Дополнительные геолокационные кадры от 4 января демонстрируют, что войска РФ продвинулись через реку Жеребец в центральную часть Ивановки (северо-западнее Кременной).

Войска РФ 3 и 4 января атаковали также к северо-западу от Кременной вблизи Ямполевки и Тернов, и к юго-западу от Кременной в районе Серебрянского леса.

Операция РФ №3 - Донецкая область

3 и 4 января российские оккупанты продолжали наступательные операции в районе Григорьевки и Белогоровки (обе к северо-востоку от Северска), но не продвинулись.

4 января войска РФ наступали в районе Часового Яра, но также не было данных об их продвижении там.

3 и 4 января российские захватчики вели наступательные операции в пределах и вблизи самого Часового Яра, возле Клещиевки, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

Командир украинской бригады, которая действовала в районе Часового Яра, заявил, что сейчас военное командование РФ привлекло к наступательным действиям возле этого города более 10 тысяч человек.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 4 января, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись вдоль улицы Горного на северо-западе города.

3 и 4 января российские захватчики наступали возле самого Торецка, в районе Делиевки и Щербиновки.

Войска РФ недавно продвинулись на юго-восток и юго-запад от Покровска.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 января, показывают, что оккупанты продвинулись в центре Лисовки (к юго-востоку от Покровска) и к северо-западу от Волково (к юго-западу от Покровска).

Это может свидетельствовать о том, что путинские войска, вероятно, захватили Волково, отмечают в ISW.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на северо-восток от Покровска от Воздвиженки до западной окраины Водяное Второе и на 1,5 км к северу от Тимофеевки, и что сейчас находятся в 1 км от Т-05-04 (шоссе Покровск - Константиновка). Однако в ISW не нашли подтверждения.

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что враг пытается окружить Покровск, поскольку хочет избежать боевых действий в городе.

Он отметил, что сейчас россияне наносят меньше планирующих бомбовых ударов вдоль линии фронта на востоке Украины, чем в начале 2024 года.

3 и 4 января продолжались бои под самым Покровском, возле Барановки, Мирного, Водяного Второго, Тимофеевки, Луча, Миролюбовки, Лисовки, Даченского, Зеленого, Нового Труда, Шевченко, Песчаного, в направлении Зверево, в районе Соленого, Новоеленовки, Котлино, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Надеждинки, Украинки и в направлении н.п. Серебряное.

Силы обороны Украины, вероятно, сохраняют ограниченные позиции вблизи Кураховского водохранилища в районе Курахово.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 января, показывают, что ВСУ сохраняют ограниченные позиции к югу от Старых Тернов (северо-западнее Курахово) на западной окраине Кураховского водохранилища.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 3 января, показывают, что войска РФ немного продвинулись на северо-восток от Константинопольского (на юго-запад от Курахово).

Российские блогеры утверждали, что путинские войска ведут зачистку ограниченных позиций ВСУ в западной части Курахово, пытаются обойти Петропавловку с севера и продвинулись вдоль трассы Н-15 (Курахово - Запорожье) в направлении Дачного.

Российский источник также утверждал, что войска РФ вошли в Петропавловку, но в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

На кадрах, опубликованных 4 января, видно, что ВСУ отбили российский механизированный штурм на Курахово направлении в неустановленный день.

3 и 4 января войска РФ продолжали штурмовые действия возле самого Курахово, в районе Петропавловки, Дачного, в направлении Константинополя и Янтарного, в районе Зеленовки и Разлива.

4 января войска РФ продолжали наступать в районе Большой Новоселки, но не продвинулись.

3 и 4 января российские оккупанты наступали к западу от Большой Новоселки в районе Новоселки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись на северо-запад от Нескучного и в направлении Новоселки на юг от трассы О0510 Великая Новоселка - Гуляйполе, но в ISW не нашли подтверждения.

"Южная ось"

Российские оккупанты продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области, но не продвинулись.

Российский блогер заявил 4 января, что путинские войска продвинулись на северо-запад от Работино в районе Малой Токмачки и Белогорья, однако в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

4 января войска РФ также вели наступательные действия к северу от Работино в районе Новоданиловки.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ провели контратаку в неопределенных районах на западе Запорожской области.

Российские захватчики продолжали наступать на Днепровском направлении и на островах в дельте реки Днепр 3 и 4 января, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 4 января информировали, что с начала суток на фронте произошло 149 боевых столкновений.

Как отметили в военном командовании, в контексте количества и интенсивности вражеских штурмов и атак самой горячей ситуация была на Покровском и Курском направлениях.

Вчера в ВМС рассказали, что украинские морские пехотинцы помешали российским оккупантам забросать их позиции в районе Курахово "мясом". Защитники уничтожили технику и до двух отделений пехоты врага.

К слову, в декабре прошлого года в сети появились сообщения о якобы окружении украинских войск в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. Однако тогда в ВСУ опровергли эту информацию и заявили, что войска были отведены.