ЗСУ мали успіх у Харківській області та під Торецьком, ворог тисне в 5 районах: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

У Курській області, де тривали бої на головному "українському плацдармі" 3 і 4 листопада, на лінії фронту не відбулося жодних змін.

Повідомляється, що геолокаційні кадри від 3 листопада показують, як війська РФ завдають ударів по позиціях ЗСУ у східній частині Мартинівки (на північний схід від Суджі). Це може вказувати на те, що українські сили продовжують діяти в цьому районі, йдеться у звіті.

Російські джерела, включаючи Міноборони РФ, стверджували, що російські війська атакували поблизу Дар'їно, Леонідово, Миколаєво-Дар'їно, Новоіванівки та біля Плехова.

Російські джерела ISW стверджували, що ЗСУ атакували в районі Новоіванівки, Леонідово, Плехово та в районі Погребків.

Російський "воєнкор" пояснив відсутність змін на лінії фронту погіршенням погодних умов, ймовірно, з початком осіннього "сезону багнюки".

Керівник Центру протидії дезінформації при СНБО України лейтенант Андрій Коваленко 4 листопада повідомив, що північнокорейські військовослужбовці "потрапили під обстріл" у Курській області, але не навів конкретики.

Війська РФ нещодавно трохи просунулися на захід від головного "українського плацдарму" в Курській області, хоча українські та російські джерела не повідомляли про бої в Глушківському районі 3 і 4 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, як ЗСУ завдають ударів по російських військах на захід від Нового Путі, що вказує на те, що війська РФ просувалися в цьому районі, йдеться у звіті ISW.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Українські захисники нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри від 4 листопада показують, що ЗСУ просунулися на захід від Глибокого на східному березі Трав'янського водосховища.

3 і 4 листопада російські окупанти продовжували атакувати біля Липців та поблизу Вовчанська.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, заявив, що російські окупанти не проводили штурмів із застосуванням бронетехніки протягом останніх тижнів, а натомість покладалися на ведення штурму невеликими групами піхоти.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники просунулися на південний схід від Куп'янська та на північний захід від Кремінної.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що окупанти просунулися на захід від Новоселівського та на південний схід від Ямполівки.

На кадрах, опублікованих українськими силами 4 листопада, видно, як ЗСУ відбивають російський механізований наступ чисельністю у взвод на Лиманському напрямку.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти продовжували наступати в районі Кіндрашівки та Голубівки, поблизу Петропавлівки, біля Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Чернещини, Степової Новоселівки, Загризове, Кучерівки, Берестового, Вишневого, Першотравневого, Дружелюбівки, Макіївки, Греківки, Торського, Зарічного, Тернів та біля Діброви 3 і 4 листопада.

Операція РФ №3 - Донецька область

У Генштабі ЗСУ розповіли, що 4 листопада російські загарбники здійснили невдалі атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки.

4 листопада російські окупанти продовжували обмежені наступальні операції поблизу Часового Яру та біля Ступочок, але просування не мали.

Сили оборони України нещодавно просунулися під Торецьком. В тому ж районі фіксувалося й просування російських окупантів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, показують, що війська РФ просунулися по вулиці Молодіжній у північно-західній частині Північного (на схід від Торецька).

Додаткові геолокаційні кадри від 4 листопада показують, що ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в центрі Неліпівки (на південний захід від Торецька).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники здійснили невдалі атаки біля самого Торецька, поблизу Дачного та біля Щербинівки 3 і 4 листопада.

Війська РФ нещодавно просунулися на південь і південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри від 3 листопада показують, що окупанти просунулися в полях на північний захід від Селидового.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 4 листопада, видно, як війська РФ проводять механізований штурм чисельністю приблизно у взвод і просуваються до східної околиці Новоолексіївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися в полях на південний захід від Вишневого, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали біля Миролюбівки та Променя, поблизу Сухого Яру, Лисівки, Новогродівки, Григорівки, Вишневого, в напрямку Новоолексіївки та Юрівки 3 і 4 листопада.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Курахового. Геолокаційні кадри від 4 листопада показують, що окупанти просунулися до західної частини Новодмитрівки.

Ватажок угруповання "ДНРівців" Денис Пушилін 4 листопада опублікував кадри нібито з Гірника (на північний схід від Курахового), натякаючи на те, що війська РФ, ймовірно, нещодавно окупували цей населений пункт.

Російські джерела ISW стверджували, що путінські війська також просунулися в полях на південь від Кремінної Балки, поблизу Іллінки, Новоселидівки та Вознесенки, хоча експерти Інституту вивчення війни не спостерігала підтвердження цих тверджень.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Курахівському напрямку, повідомив, що російські окупанти намагаються евакуювати та відремонтувати військову техніку, щоб підготуватися до подальших механізованих наступів на Курахівському напрямку.

Разом з тим він зазначив, що ЗСУ знищили майже 100 одиниць бронетехніки, включаючи танки та інші транспортні засоби ворога в цьому районі тільки в жовтні.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники продовжували атаки поблизу Новодмитрівки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Іллінки, Вовченки та Острівського 3 і 4 листопада.

Російські окупанти нещодавно просунулися у напрямку Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, показують, як війська РФ піднімають триколор у західній частині Шахтарського (на північний захід від Вугледара), що свідчить про те, що путінські війська могли захопити населений пункт.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на північний схід від Вугледара поблизу Катеринівки та на північний захід від Вугледара поблизу Ясної Поляни, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

3 і 4 листопада російські окупанти продовжували атакувати в районі Катеринівки та Антонівки, в районі Трудового, Максимівки та Ясної Поляни.

"Південна вісь"

4 листопада війська РФ продовжили наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували на північ від Роботиного в районі Новоданилівки та Оріхова, та північний захід від Роботиного біля Новоандріївки та Степового.

3 і 4 листопада російські загарбники продовжували локалізовані атаки на східному березі Херсонської області, але не просунулися.

4 листопада речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що безпілотники ВМС продовжують перешкоджати вільному переміщенню кораблів Чорноморського флоту РФ у Чорному морі.

Плетенчук також зазначив, що погіршення погодних умов заважає російській авіації - основному виду повітряної розвідки окупантів - діяти над Чорним морем.

Раніше Плетенчук зазначав, що військові РФ стурбовані українськими ударами по суднах ЧФ РФ у порту Новоросійська Краснодарського краю, і що противник проводить сортування суден ЧФ, щоб обмежити ризик можливих ударів українських безпілотників і подальшого руйнування кораблів ЧФ РФ.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 4 листопада розповіли, що на фронті відбулося вже 226 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони поінформували, що найбільша кількість ворожих штурмів фіксується на Курахівському, а також на Лиманському та Покровському напрямках. Й про те, що на Покровському напрямку українські захисники вживають заходів з утримання визначених рубежів.