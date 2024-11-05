ВСУ имели успех в Харьковской области и под Торецком, враг давит в 5 районах: карты ISW

Операция ВСУ в России

В Курской области, где шли бои на главном "украинском плацдарме" 3 и 4 ноября, на линии фронта не произошло никаких изменений.

Сообщается, что геолокационные кадры от 3 ноября показывают, как войска РФ наносят удары по позициям ВСУ в восточной части Мартыновки (к северо-востоку от Суджи). Это может указывать на то, что украинские силы продолжают действовать в этом районе, говорится в отчете.

Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что российские войска атаковали вблизи Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.

Российские источники ISW утверждали, что ВСУ атаковали в районе Новоивановки, Леонидово, Плехово и в районе Погребков.

Российский "военкор" объяснил отсутствие изменений на линии фронта ухудшением погодных условий, вероятно, с началом осеннего "сезона грязи".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко 4 ноября сообщил, что северокорейские военнослужащие попали под обстрел в Курской области, но не привел конкретики.

Войска РФ недавно немного продвинулись западнее главного "украинского плацдарма" в Курской области, хотя украинские и российские источники не сообщали о боях в Глушковском районе 3 и 4 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, как ВСУ наносят удары по российским войскам к западу от Нового Пути, что указывает на то, что войска РФ продвигались в этом районе, говорится в отчете ISW.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Украинские защитники недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные кадры от 4 ноября показывают, что ВСУ продвинулись к западу от Глубокого на восточном берегу Травянского водохранилища.

3 и 4 ноября российские оккупанты продолжали атаковать возле Липцев и около Волчанска.

Представитель бригады ВСУ, действующей на Харьковском направлении, заявил, что российские оккупанты не проводили штурмов с применением бронетехники в течение последних недель, а полагались на ведение штурма небольшими группами пехоты.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики продвинулись к юго-востоку от Купянска и к юго-западу от Кременной.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что оккупанты продвинулись к западу от Новоселовского и к юго-востоку от Ямполевки.

На кадрах, опубликованных украинскими силами 4 ноября, видно, как ВСУ отражают российскую механизированную атаку численностью до взвода на Лиманском направлении.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты продолжали наступать в районе Кондрашовки и Голубовки, вблизи Петропавловки, возле Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Чернещины, Степной Новоселовки, Загрызово, Кучеривки, Берестового, Вишневого, Первомайского, Дружеского, Макеевки, Торского, Заречного, Тернов и возле Дибровы 3 и 4 ноября.

Операция РФ №3 - Донецкая область

В Генштабе ВСУ рассказали, что 4 ноября российские захватчики провели неудачные атаки северо-восточнее Северского в районе Белогоровки.

4 ноября российские оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции вблизи Часового Яра и около Ступочек, но продвижения не было.

Силы обороны Украины недавно продвинулись под Торецком. В том же районе фиксировалось и продвижение российских оккупантов.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 ноября, показывают, что войска РФ продвинулись по улице Молодежной в северо-западной части Северного (восточнее Торецка).

Дополнительные геолокационные кадры от 4 ноября показывают, что ВСУ восстановили ранее утраченные позиции в центре Нелиповки (юго-западнее Торецка).

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики совершили неудачные атаки около самого Торецка, вблизи Дачного и Щербиновки 3 и 4 ноября.

Войска РФ недавно продвинулись к югу и юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры от 3 ноября показывают, что оккупанты продвинулись в полях к северо-западу от Селидово.

На геолокационных кадрах, опубликованных 4 ноября, видно, как войска РФ производят механизированный штурм численностью примерно во взвод и продвигаются к восточной окраине Новоалексеевки.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись в полях юго-западнее Вишневого, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Российские и украинские источники сообщали, что бои продолжались около Миролюбовки и Луча, вблизи Сухого Яра, Лисовки, Новогродовки, Григорьевки, Вишневого, в направлении Новоалексеевки и Юровки 3 и 4 ноября.

Войска РФ недавно продвинулись северо-западнее Курахово. Геолокационные кадры от 4 ноября показывают, что оккупанты продвинулись к западной части Новодмитровки.

Главарь группировки "ДНРовцев" Денис Пушилин 4 ноября опубликовал кадры якобы из Горняка (к северо-востоку от Курахово), намекая на то, что войска РФ, вероятно, недавно оккупировали этот населенный пункт.

Российские источники ISW утверждали, что путинские войска также продвинулись в полях к югу от Кременной Балки, вблизи Ильинки, Новоселидовки и Вознесенки, хотя эксперты Института изучения войны не наблюдали подтверждения этих утверждений.

Спикер бригады ВСУ, действующей на Кураховском направлении, сообщил, что российские оккупанты пытаются эвакуировать и отремонтировать военную технику, чтобы подготовиться к дальнейшим механизированным штурмам на Кураховском направлении.

Вместе с тем он отметил, что ВСУ уничтожили около 100 единиц бронетехники, включая танки и другие транспортные средства врага в этом районе только в октябре.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики продолжали атаки вблизи Новодмитровки, Кременной Балки, Новоселидовки, Ильинки, Волченки и Островского 3 и 4 ноября.

Российские оккупанты недавно продвинулись в направлении Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 3 ноября, показывают, как войска РФ поднимают триколор в западной части Шахтерского (к северо-западу от Угледара), что свидетельствует о том, что путинские войска могли захватить населенный пункт.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись к северо-востоку от Угледара вблизи Екатериновки и к северо-западу от Угледара вблизи Ясной Поляны, хотя в ISW не нашли подтверждения.

3 и 4 ноября российские оккупанты продолжали атаковать в районе Екатериновки и Антоновки, в районе Трудового, Максимовки и Ясной Поляны.

"Южная ось"

4 ноября войска РФ продолжили наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали к северу от Работино в районе Новоданиловки и Орехова, и северо-западу от Работино возле Новоандреевки и Степового.

3 и 4 ноября российские захватчики продолжали локализованные атаки на восточном берегу Херсонской области, но не продвинулись.

4 ноября спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что беспилотники ВМС продолжают препятствовать свободному перемещению кораблей Черноморского флота РФ в Черном море.

Плетенчук также отметил, что ухудшение погодных условий мешает российской авиации - основному виду воздушной разведки оккупантов - действовать над Черным морем.

Ранее Плетенчук отмечал, что военные РФ озабочены украинскими ударами по судам ЧФ РФ в порту Новороссийска Краснодарского края, и что противник проводит сортировку судов ЧФ, чтобы ограничить риск возможных ударов украинских беспилотников и последующего разрушения кораблей ЧФ РФ.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 4 ноября рассказали, что на фронте произошло уже 226 боевых столкновений.

Также в Силах обороны сообщили, что наибольшее количество вражеских штурмов фиксируется на Кураховском, а также на Лиманском и Покровском направлениях. И о том, что на Покровском направлении украинские защитники принимают меры по удержанию определенных рубежей.