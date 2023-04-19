У Генштабі зробили заяву щодо 30 тисяч грн доплати військовим: не займайтесь популізмом
Генштаб закликав не маніпулювати темою щодо доплат військовослужбовцям. Також просять не займатися популізмом, а зосередитися на обороні України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
"Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим. Пригадайте, як виглядають Вугледар, Мар’їнка, чи Авдіївка. Кожен день оборони України - дається нам дуже високою ціною", - йдеться в повідомленні.
Тому наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.
Зазначається, що 100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї.
При цьому 30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.
Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються.
"Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, що 10 квітня Верховна рада ухвалила рішення про повернення військовим доплату у 30 тисяч грн. Як повідомлялося, гроші військовим мають спрямувати шляхом обмеження зарплат топ-чиновників.
Додамо, як згодом заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев, ухвалена Радою поправка про повернення надбавки у 30 тисяч грн усім військовим не гарантує виплат. Оскільки в бюджеті нема на це коштів.
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