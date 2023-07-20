ЗСУ локалізували "великий наступ" росіян на лінії Куп'янськ-Лиман, - Череватий

За словами Череватого, за добу на лінії Куп'янськ-Лиман відбулося 568 обстрілів, 17 авіанальотів, а також чотири марні штурми ворога в районах Масютівки та Лиману Першого.

Сили оборони знищили:

20 окупантів,

55 дістали поранення,

уражено реактивну систему "Град",

два міномети,

два дрони-камікадзе "Ланцет",

безпілотник-розвідник "Орлан-10".

"Намагаються максимально бити артилерією та авіацією, після чого штурмують. Це відбувається кілька місяців поспіль, жодного навіть локального успіху вони не досягли. "Великий наступ", який вони анонсували навесні, локалізовано, вони не можуть перехопити ініціативу", - повідомив Череватий.

Уранці військові заявляли, що ворог наступає в районі Бахмута і Донецька, а також намагається відбити позиції поблизу Приютного на півдні, за добу на Донбасі відбулося близько 30 бойових зіткнень.

Контрнаступ ЗСУ

У Генштабі повідомляли, що українські військові продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, вони мали успіх на напрямках Велика Новосілка - Старомайорське та Новосілка - Старомайорське.

Тим часом на Бахмутському напрямку українські захисники ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута. Зазначимо, що росіяни були вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки.

Зауважимо, що сьогодні генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що в районі Бахмута, де наразі точаться важкі бої, вже створені всі умови, щоб українські сили оборони змогли повернути місто під свій контроль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.