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ВСУ локализовали "большое наступление" россиян на линии Купянск-Лиман, - Череватый

Фото: представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый (facebook.com sergij cerevatij)
Автор: Карина Левицкая

ВСУ локализовали "большое наступление" российских военных на линии Купянск-Лиман. Тактика украинских бойцов неизменна.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Череватого, за сутки на линии Купянск-Лиман произошло 568 обстрелов, 17 авианалетов, а также четыре напрасных штурма врага в районах Масютовки и Лимана Первого.

Силы обороны уничтожили:

  • 20 окупантов,
  • 55 получили ранения,
  • поражена реактивная система "Град",
  • два миномета,
  • два дрона-камикадзе "Ланцет",
  • беспилотник-разведчик "Орлан-10".

"Пытаются максимально избивать артиллерией и авиацией, после чего штурмуют. Это происходит несколько месяцев подряд, никакого даже локального успеха они не добились. "Большое наступление", которое они анонсировали весной, локализованы, они не могут перехватить инициативу", - сообщил Череватый.

Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута и Донецка, а также пытается отразить позиции вблизи Приютного на юге, в сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений.

Контрнаступление ВСУ

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, они имели успех на направлениях Великая Новоселка - Старомайорское и Новоселка - Старомайорское.

Тем временем на Бахмутском направлении украинские защитники ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. Отметим, что россияне были вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки.

Отметим, что сегодня генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что в районе Бахмута, где продолжаются тяжелые бои, уже созданы все условия, чтобы украинские силы обороны смогли вернуть город под свой контроль.

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