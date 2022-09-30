ЗСУ ліквідували вже понад 59 тисяч російських військових, - Генштаб

Минулої доби українські військові ліквідували 500 військових країни-окупанта. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 59 080 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 30 вересня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ збили 5 дронів-камікадзе, якими окупанти атакували Одеську та Миколаївську області.
Крім того, ЗСУ двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці.
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