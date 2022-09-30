ВСУ ликвидировали уже более 59 тысяч российских военных, - Генштаб

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 500 военных страны-оккупанта. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 59 080 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 30 сентября ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ сбили 5 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области.
Кроме того, ВСУ дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке.
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