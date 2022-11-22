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ЗСУ ліквідували вже 85 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

Фото: ЗСУ ліквідували вже 85 тисячі окупантів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники за минулу добу знищили ще 400 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 85 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 22 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 85 000 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків - 2895 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 5827 (+5) од,
  • артилерійських систем - 1882 (+12) од,
  • РСЗВ - 395 (+2) од,
  • засобів ППО - 209 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0),
  • крилатих ракет - 480 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4393 (+15) од,
  • спеціальної техніки - 161 (+0).

Найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, Українські військові відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів на Донбасі.

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