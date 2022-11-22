ЗСУ ліквідували вже 85 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

Українські захисники за минулу добу знищили ще 400 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 85 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 22 листопада орієнтовно склали:
Найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.
Нагадаємо, Українські військові відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів на Донбасі.
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