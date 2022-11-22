ВСУ ликвидировали уже 85 тысяч оккупантов: обновленные потери России

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 400 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 85 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 22 ноября ориентировочно составили:
Наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним, Украинские военные отразили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов на Донбассе.
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