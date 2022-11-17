ВСУ ликвидировали уже 83 тысячи оккупантов: обновленные потери России
Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 83 тысячи солдат (Getty Images)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 400 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 83 тысячи своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 17 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 83 110 (+400) человек ликвидировано,
- танков - 2878 (+7),
- боевых бронированных машин - 5804 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 1860 (+0) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1531 (+6),
- крылатые ракеты - 474 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4362 (+2) ед,
- специальная техника - 160 (+0).
Напомним, ВСУ за минувшие сутки отбили атаки врага около 7 населенных пунктов на Донбассе.
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