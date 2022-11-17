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ВСУ ликвидировали уже 83 тысячи оккупантов: обновленные потери России

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Украина, Четверг 17 ноября 2022 09:30
ВСУ ликвидировали уже 83 тысячи оккупантов: обновленные потери России Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 83 тысячи солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 400 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 83 тысячи своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 17 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 83 110 (+400) человек ликвидировано,
  • танков - 2878 (+7),
  • боевых бронированных машин - 5804 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 1860 (+0) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1531 (+6),
  • крылатые ракеты - 474 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4362 (+2) ед,
  • специальная техника - 160 (+0).

Напомним, ВСУ за минувшие сутки отбили атаки врага около 7 населенных пунктов на Донбассе.

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