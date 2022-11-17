ВСУ ликвидировали уже 83 тысячи оккупантов: обновленные потери России

Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 83 тысячи солдат (Getty Images)

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 400 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 83 тысячи своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 17 ноября ориентировочно составили: личного состава - около 83 110 (+400) человек ликвидировано,

танков - 2878 (+7),

боевых бронированных машин - 5804 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1860 (+0) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1531 (+6),

крылатые ракеты - 474 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4362 (+2) ед,

специальная техника - 160 (+0).