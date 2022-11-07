ВСУ ликвидировали уже 76 тысяч оккупантов: обновленные потери России
Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже более 76 тысяч солдат (Getty Images)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 76 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 7 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 76 460 (+530) человек ликвидировано,
- танков - 2771 (+6 ед),
- боевых бронированных машин - 5630 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 1782 (+1) ед,
- РСЗО - 391 (+0) ед,
- средства ПВО - 202 (+0) ед,
- самолетов - 277 (+0) ед,
- вертолетов - 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1472 (+7),
- крылатые ракеты - 399 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4199 (+8) ед,
- специальная техника - 157 (+2).
Наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Напомним, украинские защитники разгромили в оккупированном Лисичанске российский батальон "Ахмат".
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