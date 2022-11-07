ВСУ ликвидировали уже 76 тысяч оккупантов: обновленные потери России

Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже более 76 тысяч солдат (Getty Images)

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 76 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 7 ноября ориентировочно составили: личного состава - около 76 460 (+530) человек ликвидировано,

танков - 2771 (+6 ед),

боевых бронированных машин - 5630 (+19) ед,

артиллерийских систем - 1782 (+1) ед,

РСЗО - 391 (+0) ед,

средства ПВО - 202 (+0) ед,

самолетов - 277 (+0) ед,

вертолетов - 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1472 (+7),

крылатые ракеты - 399 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4199 (+8) ед,

специальная техника - 157 (+2). Наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.