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ЗСУ ліквідували вже 650 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

Фото:ЗСУ ліквідували вже 650 тисяч окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії на війні проти України вже перевищили 650 тисяч солдатів. За останню добу українські захисники ліквідували 1470 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 28 вересня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 650640 (+1470) осіб,
  • танків - 8860 (+14) од,
  • бойових броньованих машин - 17438 (+42) од,
  • артилерійських систем - 18733 (+55) од,
  • РСЗВ - 1203 (+4) од,
  • засоби ППО - 961 од,
  • літаків - 369 од,
  • гелікоптерів - 328 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16093 (+62),
  • крилаті ракети - 2610 (+2),
  • кораблі/катери - 28 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25411 од,
  • спеціальна техніка - 3291 (+99).

 

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тисяч - до 2 млн 289 тисяч осіб. Кількість військовослужбовців збільшилася до 1,5 млн осіб.

Британська розвідка наголошує, що Росія продовжує заманювати на контракт призовників, щоб поповнювати армію для війни проти України.

Як повідомили джерела РБК-Україна, план набору контрактників в Росії виконується тільки на 70%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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